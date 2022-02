F1: Daniel Ricciardo não espera um começo do zero | AutoSport

Daniel Ricciardo não espera um começo do zero esta época, ou seja, não espera que os problemas de adaptação que enfrentou no ano passado desapareçam de um momento para o outro.

O australiano teve alguns problemas na adaptação em 2021, mas reconhece que não é o primeiro piloto da equipa a enfrentar este problema. Com isto em mente, ele continua esperançoso de que é algo que pode superar.“Eu nunca perco a esperança”, disse Ricciardo à Auto Motor und Sport. “Não sou o primeiro piloto da equipa a ter as limitações que senti. Não quero dizer que algumas delas estejam no DNA do carro porque um carro muda com o tempo. Mas, tanto quanto sei, está na mente da McLaren há já algum tempo. Talvez esteja a ser falado mais do que no passado. Será que os meus problemas desaparecerão de repente? Não espero isso. Se isso acontecer, penso que me vou adaptar às regras com o meu estilo natural de pilotagem. Mas quero estar preparado se não for assim. O facto de ter ficado cada vez melhor com o carro de 2021 também me deve beneficiar com o próximo carro”.