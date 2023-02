F1: Daniel Ricciardo não descarta outras possibilidades para o seu futuro | AutoSport

Daniel Ricciardo ficou fora da grelha da Fórmula 1 para 2023, empenhando-se na procura de um lugar como piloto principal para 2024 enquanto desempenha funções de piloto reserva da Red Bull e sendo a cara da equipa em diversas ações de marketing, principalmente planeadas para os EUA. Sem ainda querer pensar muito no assunto, o piloto australiano diz que deverá ter um ideia do que poderá vir a fazer em 2024 até ao verão deste ano, não fechando a porta a nenhum projeto, pelo menos para já.

Para Ricciardo, este ano trata-se de abordar a vida mais “calmamente”, portanto não quer colocar muita pressão sobre si mesmo quando se trata de delinear seu futuro e entrar em negociações com as equipas de Fórmula 1 para 2024.

“Não quero forçar e saber até ao dia 1 de março o que vou estar a fazer em 2024”, disse Ricciardo depois de marcar presença no evento de lançamento da Red Bull em Nova Iorque. “Claro que tenho que ter uma ideia do que posso fazer até ao verão”.

Sem colocar de lado a possibilidade de não estar na Fórmula 1 por opção própria, Ricciardo diz que “quando eu me envolver mais com o simulador, passar algum tempo nas corridas e ver os outros a pilotar, penso que saberei mesmo quando estiver a ver se estou a ver-me a entrar num carro ou se estou mais disposto a ver de fora, apenas a apreciar e a admirar as corridas”.

Ricciardo afirmou que a prova em Melbourne será a primeira que vai marcar presença e que irá “provavelmente”, proporcionar um verdadeiro teste à sua determinação em regressar à Fórmula 1.

Foto: FIA / Getty Images / Red Bull Content Pool