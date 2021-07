F1, Daniel Ricciardo: “Na McLaren tenho resposta a todas as questões” | AutoSport

Daniel Ricciardo elogiou a comunicação na McLaren, que considera estar um nível acima das restantes equipas.

Todos os pormenores contam para chegar ao sucesso na F1 e Ricciardo apontou a comunicação como o ponto forte da McLaren nesta fase:

“Na McLaren, fiquei impressionado desde o primeiro minuto com o cuidado com que trabalham”, disse a Auto Motor Und Sport. “Há mais conversas, mais briefings. Eles realmente analisam tudo o que precisa ser analisado. Isso não quer dizer que as outras equipas não façam o mesmo, mas na McLaren é tudo um nível acima. Talvez porque fizeram tão bons progressos nos últimos anos e já não querem pôr em risco esta tendência positiva. Recebo uma resposta a cada pergunta. A maioria imediatamente, mas definitivamente alguns dias mais tarde. Cada problema é investigado até ao último pormenor”.

É essa postura da equipa que tem permitido a Ricciardo encontrar resposta para as suas performances menos conseguidas. A análise detalhada e o trabalho que tem desenvolvido com os seus engenheiros, quer no simulador, quer em pista, permitem que o progresso, embora não ao ritmo que desejava, aconteça a cada prova.