F1, Daniel Ricciardo: “Monza vai ter sempre um lugar especial no meu coração” | AutoSport

A Fórmula 1 está a caminho de Monza, para a ronda 16 do campeonato. No ano passado, um desempenho soberbo da McLaren levou Daniel Ricciardo à única vitória da equipa na última década e ao único 1-2 de uma equipa em toda a época 2021, com Lando Norris a fechar imediatamente a seguir, na segunda posição.

O piloto australiano está a atravessar um mau momento de forma e já sabe que não fica na equipa de Woking para o próximo ano. Portanto, compreende que as hipóteses de uma repetição da heroicidade de Monza 2021 serão quase impossíveis, mas espera ter um fim-de-semana com mais sucesso do que o que teve em Zandvoort, no fim-de-semana passado.

Apesar de todos os rumores e críticas que rodeiam Ricciardo, ele está ansioso por regressar a Monza pela primeira vez desde que arrecadou a última vitória no lendário ‘templo da velocidade’ italiano.

“Monza vai ter sempre um lugar especial no meu coração. Embora outro 1-2 não esteja realmente nas nossas contas desta vez, esperamos que ainda possamos trazer um pouco de magia italiana. Estou entusiasmado com a pista, com os adeptos fantásticos e com a incrível comida, a combinação chave para um bom fim-de-semana”, diz Ricciardo.

“Zandvoort foi difícil para mim, mas estou a manter a cabeça erguida. Vou continuar a dar o meu melhor e tentar terminar a época em alta. Demos uma boa vista de olhos aos dados e esperamos abordá-los da melhor maneira para o próximo fim-de-semana alcançar de novo grandes resultados”.

“É provável que seja outro fim-de-semana difícil devido à natureza da pista e é claro que temos muito trabalho a fazer, mas tenho plena confiança na equipa enquanto nos dirigimos para a última desta sequência de três corridas consecutivas”.