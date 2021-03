F1: Daniel Ricciardo meteu-se no vinho

Daniel Ricciardo lançou hoje um video na suas redes sociais publicitando a sua nova gama de vinho de edição limitada

Ricciardo juntou-se à adega australiana St Hugo para criar uma série limitada de garrafas de vinho tinto da marca ‘DR3’. Infelizmente, para os fãs internacionais de Ricciardo, o vinho está atualmente apenas disponível para compra na Austrália, embora tenha sido criada uma lista de espera para aqueles ansiosos por provar em todo o mundo.

Stoked to introduce the DR3, my own wine range made with the iconic winemakers @sthugowines . Definitely NOT using this for a shoey. Touring Aus now. Get yours at https://t.co/yxTZ7KHFAX#DR3 #enjoyDR3responsiblu #NoShoeys #sponsored pic.twitter.com/qYTPMjyl1C