F1, Daniel Ricciardo: Mercedes, Red Bull ou …McLaren? | AutoSport

Depois das grandes dúvidas no mercado de pilotos terem sido desfeitas – os casos da Alpine, McLaren e AlphaTauri – ficaram a restar a Williams e Haas. Eram entre estas duas equipas que Daniel Ricciardo poderia optar para ter um lugar de piloto principal na Fórmula 1 em 2023, mas coube ao piloto australiano decidir ficar de fora da grelha no próximo ano, esperando ter outras oportunidades, talvez mais apelativas, veremos. Até lá, Ricciardo pode manter-se junto da Fórmula 1, com um pé dentro e outro fora, no papel de piloto reserva de uma das equipas.

Apesar de estarmos a dois Grande Prémios para o final da presente temporada, nem Haas nem Ricciardo anunciam o que acontece no futuro. A equipa norte-americana, que deverá ter levado uma “nega” do piloto australiano, deve decidir-se entre Mick Schumacher e Nico Hülkenberg, enquanto Ricciardo deverá ter como possibilidade um lugar de piloto de reserva na Mercedes, na Red Bull ou manter-se na McLaren.

Toto Wolff disse recentemente que o piloto australiano “está a falar a algumas equipas sobre um possível lugar, e penso que a Red Bull é uma delas”. Isto já tinha sido avançado pelo canal britânico Sky durante o fim de semana do Grande Prémio dos EUA.

No campo da especulação, tudo pode ser possível para Ricciardo, até mesmo rumar de novo à Alpine – que parece pouco provável – como manter-se na McLaren como piloto reserva. Andreas Seidl, chefe de equipa da estrutura de Woking, negou que tenham existido conversas sobre este assunto com o piloto australiano, mas afirmou que “normalmente discutimos essas coisas no inverno. Temos um acordo com outras equipas que nos permite aceder aos seus pilotos em caso de emergência. Entre Daniel e nós, em princípio, isso seria possível”. Ou seja, pode ainda o australiano manter-se ligado diretamente à McLaren ou, em caso de ser contratado pela Mercedes como piloto reserva, ficar à disposição tanto da equipa de Brackley como da de Woking em caso de necessidade.