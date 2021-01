F1, Daniel Ricciardo: “McLaren não é inferior às equipas de fábrica…”

Para Daniel Ricciardo, a McLaren não é inferior às equipas de fábrica. O piloto australiano junta-se à equipa britânica após dois anos na Renault.

Ao Auto Hebdo, Ricciardo afirmou que “após as notícias do Carlos Sainz, apercebi-me de que era uma boa altura para me mexer. Não foi uma decisão fácil, porque a temporada nem tinha começado e foi ainda mais difícil ter de falar com a Renault. Mas, a minha decisão foi influenciada pela temporada de 2019”.

Quanto a saber se McLaren é um passo atrás na carreira de Ricciardo, o australiano afirmou que “Esta equipa tem um lugar especial no desporto. Se não fosse para aqui, isso é que seria um passo atrás. Eles não são uma equipa pequena. Falamos muito da Ferrari, mas a McLaren tem muita atenção”.

“Apesar de usarem motores de outros fabricantes, eles não são inferiores às equipas de fábricas. São muito respeitados e tratados como equipa de fábrica. Estou confiante para o futuro”, finalizou Ricciardo.