F1, Daniel Ricciardo: “McLaren é a equipa mais promissora para o futuro”

A decisão de trocar a Renault pela McLaren não foi certamente fácil de tomar para Daniel Ricciardo, mas para já o balanço tem de ser positivo.

Ricciardo avaliou de forma exaustiva as possibilidades que tinha e considerou que a McLaren é a equipa mais promissora a médio prazo:

“McLaren estava ansiosa por pôr os anos negros para trás das costas e continuar a construir a equipa”, disse ele à Formula1.com. “Parecia que tudo se estava a compor e que podíamos construir lentamente durante os anos seguintes. Queremos dar esse passo”.

“Penso que a McLaren é a mais promissora para os próximos anos. Claro que nunca se sabe o que acontece no resto do ano, mas eu gosto de como as coisas estão a correr neste momento. Todos estão descontraídos na McLaren e isso é bom”