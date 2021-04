F1, Daniel Ricciardo: “Max Verstappen é melhor piloto que Lando Norris”

Uma pergunta difícil que foi respondida com a frontalidade habitual do australiano. Questionado sobre quem seria o melhor piloto entre Max Verstappen e Lando Norris, Ricciardo foi claro. Em conversa com Trevor Long da EFTM.com, Ricciardo disse:

“Tenho de dizer Max. Mas provavelmente é apenas baseado na experiência que tive com ele. Mas, a julgar pelo último fim-de-semana em Ímola, Lando certamente correu muito bem”.

Questionado sobre se teria algum arrependimento sobre a sua saída da Red Bull, Ricciardo disse de forma peremptória que voltaria a trocar de equipa e que não se veria na Red Bull.