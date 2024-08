F1, Daniel Ricciardo: Liam Lawson “merece um lugar na grelha”

À medida que a época de 2024 avança, as atenções continuarão centradas na tomada de decisões da Red Bull, com Ricciardo e Lawson a aguardarem ansiosamente o seu destino na F1.

“Sobre o Liam, ele teve oportunidade de conduzir o carro no ano passado e fez um excelente trabalho, e penso que merece um lugar na grelha, por isso, se lhe for garantido um lugar na grelha no próximo ano, isso é bom”, disse Ricciardo. “O que isso significa para mim é uma incógnita, mas se eu tiver um bom desempenho, tenho a certeza de que encontrarão um lugar para mim algures”.

Ainda assim, Daniel Ricciardo admitiu que Liam Lawson “merece” um lugar na grelha da Fórmula 1, numa altura em que se especula sobre o futuro dos pilotos apoiados pela Red Bull e após um início de temporada muito abaixo do esperado, enquanto paira a sombra do piloto neozelandês.

Daniel Ricciardo explicou hoje que se preparou para receber uma chamada durante a pausa de verão, com qualquer que fosse a decisão da Red Bull. No entanto, o australiano da RB salientou que o cenário não se alterou desde o passado Grande Prémio da Bélgica.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI