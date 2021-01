F1: Daniel Ricciardo justificou o investimento milionário da Renault?

Daniel Ricciardo chegou à equipa da Renault em 2019, vindo da Red Bull Racing, onde um Max Verstappen já despontava e o australiano não parecia ser a aposta da equipa austríaca. A transferência milionária de Ricciardo para a Renault teve como objetivo melhorar o carro e ajudar na entrada das novas regulamentações, que acabaram por ser adiadas de 2021 para 2022.

Com a pandemia da COVID-19 e o atraso no começo da temporada de 2020, Ricciardo acabou por assinar com a McLaren para 2021, antes do início do campeonato de 2020. Sendo que a Renault pagou cerca de 41 milhões de euros pelos serviços do australiano, conseguiram fazer render o dinheiro nestas duas temporadas?

Duas temporadas na Renault deram-lhe dois pódios e nenhuma vitória, mas, apesar deste não ser um balanço extremamente positivo nesta vertente, a estadia de Ricciardo na equipa francesa teve muitos pontos positivos.

De acordo com o chefe de equipa, Cyril Abiteboul, que o convenceu a mudar-se em 2018, “o resultado desta parceria foi positivo e a ironia em tudo isto é que acredito que agora somos uma equipa muito mais forte e ele terá de competir contra uma equipa mais forte em 2021 (…) Penso que não há dúvidas sobre a progressão da equipa este ano [2020]. O Daniel merece o crédito por ter liderado a equipa, um grupo de pessoas e um grupo de mecânicos e engenheiros que estão a fazer um trabalho notável”, afirmou em dezembro de 2020.

E conseguimos ver esses pontos positivos nos resultados da equipa. Terminando em 2019 e 2020 na quinta posição do Campeonato de Construtores, o carro da marca francesa foi cada vez mais rápido e consistente. Em 2020, ficou apenas a 21 pontos da terceira posição, ocupada pela McLaren.

Uma Renault sem Ricciardo não estaria nesta posição. Um vencedor de Grandes Prémios pela RBR, Ricciardo tem uma atitude que o construtor francês não beneficiaria com Nico Hulkenberg ou Carlos Sainz. Apesar de dificuldades na adaptação em 2019, a atitude do australiano ‘empurrou’ a equipa para a frente, construindo uma base para um salto em 2020.

A mostra do valor de Ricciardo também pode ser vista na decisão de Fernando Alonso regressar à Fórmula 1, com a Renault. Certamente o espanhol não regressaria após o desempenho de 2019.

Por fim, vale Ricciardo os cerca de 41 milhões de euros pagos pela Renault? Só Abiteboul pode responder com certezas, mas que o australiano desempenhou um papel preponderante na equipa, isso sim.

Ricciardo trabalhou com a parte técnica (designers, engenheiros, mecânicos) para colmatar as fraquezas. A equipa poderá ter pessoal que diria que o seu departamento poderia ter feito mais com essa quantidade de dinheiro, mas a verdade é que a Renault teve exatamente o que pagou: um dos melhores pilotos atuais, que corrida após corrida não baixou os braços e que deu o melhor de si e conseguiu colocar a equipa num patamar superior ao que estava quando chegou.