F1: Daniel Ricciardo já recupera da cirurgia | AutoSport

Daniel Ricciardo foi operado hoje de manhã e reagiu nas suas redes sociais, agradecendo aos seus fãs pelas mensagens recebidas.

Depois de ter sido confirmada a fratura na mão esquerda em resultado do acidente sofrido no segundo treino livre do GP dos Países Baixos, que levou à chamada de Liam Lawson para substituir o australiano, Ricciardo viajou para Barcelona onde foi operado pela equipa do Dr. Xavier Mir, com enorme reputação em lesões sofridas nos pulsos pelos pilotos do MotoGP, tendo sido também quem tratou Lance Stroll na sua lesão de início da temporada.Em declarações à Sky alemã, antes da corrida em Zandvoort, o novo CEO da AlphaTauri, Peter Bayer, confirmou que a lesão foi pior do que se pensou inicialmente, obrigando o piloto a ser operado. Daniel Ricciardo ficará em “Barcelona sob observação por alguns dias”, salientou Bayer.

Christian Horner tinha afirmando, noutra ocasião, que o piloto australiano tem como objetivo regressar aos comandos do AT04 em Singapura, prova que se realiza entre os dias 15 e 17 de setembro.