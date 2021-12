F1, Daniel Ricciardo: “já não acreditava que fosse acontecer…” | AutoSport

Daniel Ricciardo conseguiu finalmente que o antigo patrão da Renault, Cyril Abiteboul cumprisse a aposta e fizesse uma tatuagem. A tão esperada tatuagem de Abiteboul teve finalmente lugar, mais de um ano após o australiano ter assegurado um pódio no Nurburgring.

Abiteboul apostou com Ricciardo que se o australiano alcançasse um pódio para a Renault em 2020, faria uma tatuagem. Ricciardo conseguiu-o, mas depois Abiteboul deixou a equipa e Ricciardo mudou-se para a McLaren. Parecia que a aposta simplesmente não seria concretizada, mas Abiteboul finalmente “recebeu a sua tinta”.

“Estava apenas preocupado que se demorasse tanto que se tornasse irrelevante”, disse Ricciardo: “Foi difícil com as viagens, covid, etc, mas é real. Zak [Brown] e Cyril estão agora carimbados para toda a vida. Foi bom porque muitas pessoas perderam a fé de que alguma vez iria acontecer, mas chegámos lá, foi uma boa altura. Houve definitivamente alguma negociação – design, tamanho e todas essas coisas – mas na verdade, no final, estou muito contente com o resultado”, disse.