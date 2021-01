F1, Daniel Ricciardo: “Houve conversas para fazer Le Mans em 2014 com a Porsche”

Daniel Ricciardo está ansioso por trabalho com Andreas Seidl na McLaren. O australiano afirmou que já falou com o alemão em 2014, quando surgiu a hipótese de fazer Le Mans.

Seidl liderou a equipa Porsche que dominou no auge das corridas de endurance, antes de o fabricante alemão se retirar do WEC.

Agora que Ricciardo se mudou para a equipa de Woking está ansioso por iniciar a temporada ao lado de Seidl.

“Andreas é um tipo com quem estou realmente ansioso por trabalhar”, disse ele. “A primeira vez que entrei em contacto com ele, penso que em 2014. Houve uma tentativa para fazer Le Mans na altura com a Porsche e houve conversas, mas ouvi pessoas a falarem muito bem dele, por isso estou ansioso. Vou continuar a ser uma esponja, aprender o máximo possível e a tentar melhorar”.

Questionado sobre quem tinha sido o chefe de equipa mais divertido, ele respondeu: “Depende de qual seja a definição de divertido. Aprendi genuinamente com todos e tentei beneficiar das suas características como chefes”, acrescentou ele. “Especialmente quando se é jovem, é preciso contar com pessoas experientes e com pessoas que estão no desporto há mais tempo e tentam aprender as suas lições”.

“Nunca fui realmente…acho que sou teimoso de alguma forma, mas em termos de aprendizagem e de querer continuar a desenvolver-me, nunca fui teimoso e isso ajudou a aprender com eles”.