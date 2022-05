F1, Daniel Ricciardo: “Gostaria que a próxima geração experimentasse também o Mónaco” | AutoSport

Daniel Ricciardo é um dos pilotos que melhor se dá no Mónaco. O piloto australiano já mostrou a sua qualidade nas ruas do principado onde já conquistou a pole (duas das suas três poles foram lá) e já venceu. Não surpreende portanto que Ricciardo defenda a permanência do traçado no calendário da F1.

“Mónaco é especial”, declarou Ricciardo, citado pelo Motorsportweek.com. “Adoro a adição de alguns destes novos circuitos, novas cidades que vamos visitar. Sou a favor disso, porque permite experiências novas e envolver outro público, o que é divertido e mantém o desporto a crescer. Gosto de partilhar o desporto com mais pessoas do globo, e em última análise partilhar a nossa paixão com mais pessoas.

“Mas há aqueles locais e circuitos nucleares para a F1, como o Mónaco. É um fim-de-semana especial. Com certeza, como a corrida, é um dos circuitos mais complicados de ultrapassar, por isso, não tenho a certeza se proporciona um grande espetáculo no domingo, mas a experiência de fim-de-semana e tudo o que faz o Mónaco é especial e único. Ganhar ou não, penso que ir lá como piloto de F1 e experimentar todas as emoções que combinam com competir no Mónaco, é único. Estou muito, muito feliz por ter isso, e já experimentei isso na minha carreira. Gostaria que a próxima geração também experimentasse isso, porque é especial”.