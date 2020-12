F1, Daniel Ricciardo: “George Russell provou o seu talento…”

Daniel Ricciardo afirmou que George Russell mostrou o seu talento no Grande Prémio do Sakhir, após substituir Lewis Hamilton, que testou positivo à COVID-19 e foi impedido de correr nesse fim de semana.

No podcast In The Fast Lane, Ricciardo afirmou: “É sempre difícil perceber se alguém é bom antes de subir na grelha. Aí, consegues perceber o quão rápido é um piloto, mas também se ele aguenta a pressão de estar na frente”.

“O George [Russell] não precisava da pole position para provar que tem talento, mas esteve muito perto. Acho que o mais impressionante dele foi o arranque, onde se colocou rapidamente na liderança e controlou grande parte da corrida. Aí é que ele ganhou ainda mais credenciais”, afirmou Ricciardo

“Para além de provar que o carro é muito bom, ele provou que é um sério talento. É um dos mais jovens e agora já tem ainda mais provas dadas”, finalizou o piloto que vai estar na McLaren em 2021.