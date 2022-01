F1, Daniel Ricciardo: “Foi tudo muito bom, menos os tempos por volta” | AutoSport

Daniel Ricciardo viveu uma época difícil, onde muitas questões foram colocadas sobre o seu rendimento e o seu valor. No entanto, a McLaren esteve sempre presente a apoiar o piloto em todos os momentos e Ricciardo mostrou-se grato pela forma como a equipa o tratou.

O australiano foi ainda mais longe e comparou o tipo de apoio que recebeu da McLaren e o que recebeu na Red Bull, dois estilos completamente diferentes:

“A primeira metade da época foi provavelmente ainda mais frustrante porque gosto do ambiente, e tenho boas relações com a equipa. Tudo, excepto os tempos por volta, foi muito bom mas, obviamente, não lhes estava a dar aquilo que eu queria. Isso foi de certa forma, duro. Mas momentos como Monza, mesmo Austin, Austin foi um bom fim-de-semana para mim. Estes fins-de-semana foram muito mais fixes porque eu realmente estou bem na equipa, gosto do seu modo de correr, gosto do apoio que também tive”.

Contando as suas experiências com a Red Bull, Ricciardo acrescentou: “Helmut [Marko] é um tipo que, ao longo da minha carreira júnior, me deu muitas duras, e penso que isso foi muito bom para mim porque me fez crescer mais rapidamente. Aqui, na primeira metade da temporada em particular, houve muito apoio e eles não estavam a tentar deitar-me abaixo quando eu já estava em baixo, estavam a tentar puxar-me para cima. Não estou a dizer que quero ser mimado o tempo todo, mas penso que a maneira deles lidarem com isso e não me sobrecarregarem foi muito agradável. Sinto isso com a equipa. Há muito apoio de estilo familiar”.