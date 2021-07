F1, Daniel Ricciardo: “Ficarei contente se conquistar um título” | AutoSport

Daniel Ricciardo nunca escondeu o desejo de ser campeão do mundo, algo que se tem revelado complicado até agora. Apesar de ter mostrado capacidade para conquistar o título, Ricciardo diz que basta conquistar um para ficar contente.

Questionado sobre a cada vez menos provável possibilidade de ganhar mais que um título, Ricciardo não se mostrou incomodado com esse facto:

“O título tem sido o meu sonho. Mas eu nunca disse que queria bater os recordes de Senna ou ganhar o maior número de títulos. Eu ficaria feliz com um“, disse ele. O piloto australiano tem esperança que os novos regulamentos aproximem ainda mais a McLaren da frente e consequentemente dos títulos.

O piloto tem passado mais tempo no simulador da sua equipa para tentar melhorar as suas performances e aproximar-se de Lando Norris e se no passado não estava interessado em ter simulador em casa, agora tem a mente mais aberta em relação a este tema:

“Já pensei sobre isso. No início, eu sempre disse: Não quero ter um simulador em casa, porque tenho «melhor para fazer nos fins-de-semana livres. Estas corridas virtuais nunca me entusiasmaram. Mas também não quero ter uma mente fechada. Talvez seja realmente uma ajuda. Seria algo a descobrir. Pode ser que se aprenda alguma coisa, mas também pode ser que se apanhem maus hábitos. Mas Max [Verstappen], Lando [Norris], e Charles [Leclerc] são muito ativos nisso, e talvez isso ajude. Ainda não é a minha onda, mas não vou ignorá-la, vou tentar”, disse Ricciardo.