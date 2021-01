F1, Daniel Ricciardo: “Ficamos surpreendidos com o andamento”

Daniel Ricciardo admitiu que a Renault ficou surpreendido com o ritmo do seu monolugar, após os desanimadores testes de pré temporada.

Ricciardo abriu o livro e falou do estado de espirito inicial da equipa, que tinha como objetivo o pódio, mas não sabia se o conseguiria atingir. Falando dos progressos feitos ao longo dos seus dois anos com a Renault, Ricciardo disse: “Penso que fizemos progressos suficientes para nos surpreender a todos agradavelmente. Claro que temos objetivos e metas e o objetivo era estar no pódio este ano, mas por vezes coloca-se a fasquia um pouco mais alta e não tenho a certeza de que todos estivéssemos convencidos, no fundo, de que daríamos um passo suficientemente grande para o fazer.

“É um daqueles bons sentimentos. Não havia esse sentimento nos testes de Inverno. Sentia-me melhor, mas não estava convencido de que fosse suficiente para dar aquele grande passo, mas depois na Áustria, depois do confinamento e mais algumas atualizações, lembro-me da primeira volta em que fiquei muito contente”.

“Penso que a consistência foi a melhor coisa que tivemos este ano, não só do desempenho mas também da fiabilidade”, explicou ele. “Foi difícil fazer muitas boas corridas no ano passado, quer por problemas de fiabilidade ou de falta de competitividade em certas pistas e obviamente que este ano estivemos muito melhor em todo o lado. Penso que olhando para trás, obviamente, existem os pódios, mas como um todo, a consistência nos dez primeiros e na Q3 foi muito melhor”.