F1: Daniel Ricciardo fez dois piões no teste que ditou o seu regresso, em Silverstone | AutoSport

Podia ter sido um regresso desastroso, mas acabou por reabrir as portas da F1 a Daniel Ricciardo. Em julho, o piloto australiano esteve em Silverstone para um teste com a Pirelli e impressionou a equipa, o que motivou o seu regresso, quando Nyck de Vries foi dispensado. Mas o início do teste não foi fácil.

Daniel Ricciardo contou que nas primeiras voltas fez dois, piões, dois erros que poderiam ter provocado uma reação negativa e um aumento do nervosismo. Mas a mentalidade forte de Ricciardo permitiu que esquecesse de forma rápida os percalços, acabando por fazer um tempo muito próximo ao que Max Verstappen tinha feito na qualificação para o GP da Grã-Bretanha (1:26.720):

“Estava um pouco nervoso, mas no final estava entusiasmado”, disse Ricciardo no podcaste Beyond The Grid podcast. “Penso que parte do nervosismo se deveu ao facto de, em julho, ter recuperado a confiança e acreditar que podia fazer um grande teste. Estava um pouco nervoso, sabendo que, no fundo, era capaz de o fazer. Agora depende de ti, está nas tuas mãos. Honestamente, o teu futuro pode depender deste teste. Foi bom voltar a sentir essa pressão.Fiz o meu primeiro stinte, na verdade, fiz dois piões”, disse Ricciardo. “Na Curva 4, fiz um pião no gancho a muito baixa velocidade, apenas um pouco ambicioso demais no acelerador, e depois fiz um pião na Curva 7, penso eu. Outra vez a baixa velocidade, mas não acabei na gravilha. Mas não me importei com isso. Não pensei: ‘Oh, meu, o que estás a fazer?’ Não fiquei com a cabeça a prémio. Pensei apenas: ‘Bem, faz sentido. Não conduzo há sete, oito, nove meses, seja lá o que for’.

“Mesmo a forma como o ignorei, acho que foi muito bom para mim, porque não me perturbou. Depois voltei a andar e comecei a fazer bons tempos. A primeira vez que passei pela Curva 1 sem problemas, pensei que o meu capacete ia voar da minha cabeça. Esquecemo-nos da intensidade do impacto no nosso corpo e da velocidade destes carros. Também foi muito fixe voltar a senti-lo, porque me fez respeitá-lo realmente.

“Fiz o primeiro stint com aqueles dois piões, voltei a entrar e fiz talvez oito voltas ou algo do género, talvez 10. Colocámos alguns pneus novos. Pusemos combustível para um FP2 no carro. a primeira volta cronometrada que fiz foi boa. É claro que estava um pouco enferrujado no início, mas havia elementos do carro que me pareciam tão familiares que eu sabia, com um novo conjunto de pneus e tirando um pouco de combustível, o que ele podia fazer e do que era capaz.

“Não vou dizer que foi fácil ou sem esforço, mas tinha muita confiança de que podia fazer o que eu pensava. Ao passar a linha de meta, quando olhei para o tempo, pensei: ‘Oh, não sei se estava à espera de ir tão depressa’. Sabia que o dia tinha potencial para ser um dia muito bom, mas estaria a mentir se dissesse que ia fazer aquele tempo na minha primeira volta com pneus novos. Fiquei com um grande sorriso. Quando cruzei a linha de meta e vi o tempo da volta, voltei a sentir o alívio de saber que ainda tenho o que é preciso . Já tinha passado muito tempo”.