F1, Daniel Ricciardo feliz com a inclusão da F2 e F3 em Melbourne | AutoSport

Daniel Ricciardo foi dos primeiros pilotos a apoiar a decisão de incluir os campeonatos de Fórmula 2 e Fórmula 3 no fim-de-semana do Grande Prémio da Austrália de 2023.

Os campeonatos de promoção à Fórmula 1 viajam pela primeira vez até à Austrália e Ricciardo acredita que é uma grande notícia.

“Eu adoro a decisão”, disse ao Speedcafe.com. “Adoro o facto da F2 e F3 estarem agora a ter tanta exposição, e sei que a F1 também vai publicar sobre ambas as competições nos seus canais”.

“É uma época bastante empolgante para um jovem piloto”, acrescenta. “E também adoro que eles estejam a sair mais e mais da Europa, a marcar presença em algumas das nossas corridas internacionais, o que é muito especial. Prepara-os melhor para descobrirem o que está potencialmente a chegar quando forem para a Fórmula 1”.

“Quando entrei na F1 não te conseguias realmente preparar. Apesar de eu ser piloto reserva, tive uma ideia de como funciona, mas não te preparas para o horário e a atenção, tudo isso”.

“Portanto, penso que dar um bocado de destaque a estas categorias, pode prepará-las. E eu sei, sendo australiano, que correr no Albert Park é espetacular, por isso fiquei muito contente por ouvir essa notícia”.

Ricciardo rumou à Europa em 2006, e apenas dois anos depois venceu a Fórmula Renault 2.0 WEC e ganhou o campeonato britânico de F3 no ano seguinte, tendo vencido 8 de 15 corridas em que participou.

Em 2011 foi nomeado como piloto reserva da Toro Rosso e a meio do ano, a Red Bull chegou a um acordo com a HRT F1 para que Ricciardo substituísse Narain Karthikeyan no que restava da temporada. Em dezembro desse ano, foi nomeado como colega de equipa de Jean-Èric Vergne, na Toro Rosso, para 2012.