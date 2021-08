F1: Daniel Ricciardo falou sobre a possibilidade Ferrari em 2018 | AutoSport

Em entrevista à edição italiana do motorsport.com, Daniel Ricciardo afirmou ter existido um contacto com a Ferrari na altura que decidiu sair da Red Bull. Segundo o piloto, não passou de conversas informais, que como sabemos, não surtiu efeito. Ricciardo rumou à Renault e a Ferrari decidiu-se por Charles Leclerc para fazer dupla com Sebastian Vettel.

“Nunca nos sentámos à volta de uma secretária com papéis para assinar, nada do género. Houve alguma conversa, algumas conversas rápidas, mas nunca chegámos ao ponto de falar de contratos. Portanto, houve algo, mas nunca chegámos ao passo seguinte”.

Ricciardo explicou que tentou não se influenciar pelas suas raízes italianas e que também avaliou a possível ida para a Mercedes.

“Na minha cabeça, era uma das opções, especialmente quando a equipa estava a lutar pelo campeonato, enquanto o Seb estava lá, a equipa estava numa boa posição.Assim, Ferrari e Mercedes foram as duas primeiras equipas a serem avaliadas fora da Red Bull, foram as únicas equipas verdadeiramente desejáveis, mas sempre tentei não me deixar influenciar demasiado pela emoção, conhecendo as minhas origens italianas. Tenho algumas fotos minhas quando era criança com uma t-shirt da Ferrari, obviamente um presente do meu pai. São uma equipa fantástica, respeito-os muito, se os desejos fossem mútuos, teria sido bom, mas também devo dizer que o meu sonho era um dia ser piloto de Fórmula 1, e ainda estou muito feliz com o que fiz e estar onde estou hoje”.