F1: Daniel Ricciardo falou do DNA dos monolugares da McLaren | AutoSport

Daniel Ricciardo continua a procurar a melhor forma, algo que tem sido difícil de encontrar na McLaren, com alguns problemas de adaptação. O piloto referiu que há características do carro que se mantém do ano passado e que se têm mantido ao longo dos anos.

O piloto australiano referiu que há características que fazem dos monolugares feitos em Woking únicos e que permanecem ao longo do tempo, já que são referidos há várias épocas por outros pilotos:

“Pela minha experiência, existe alguma [transferência de ADN]”, disse Ricciardo ao RacingNews365.com.”Quando cheguei à McLaren, muitas das coisas sobre as quais dei feedback, tiveram como resposta: ‘Sim, isto tem sido algo que temos ouvido nos últimos 10 anos’. Portanto, há algumas áreas onde, talvez, haja algum ADN no carro”.

Ricciardo, que já passou pela Red Bull e a Renault identificou características próprias nos outros monolugares:

“Penso que o Red Bull foi sempre muito forte na travagem, e isso aconteceu durante os cinco anos em que lá estive, independentemente do que os regulamentos”, explicou ele. “Senti como se isso estivesse no ADN do carro”.

“Penso que a Renault mudou drasticamente nos dois anos em que lá estive, por isso [não havia] ADN óbvio.”