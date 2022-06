F1: Daniel Ricciardo falou com Zak Brown | AutoSport

Daniel Ricciardo falou aos meios de comunicação social antes do GP do Azerbaijão e garantiu que não está a facilitar na sua abordagem, apesar da equipa lhe garantir que o seu lugar está seguro. O australiano não está satisfeito com as suas prestações e pretende dar a volta ao texto, tendo falado também com Zak Brown após o CEO da McLaren ter dito que havia mecanismos para que Ricciardo saísse da equipa mais cedo:

“Ter um contrato assinado cedo durante a época dá algum conforto, mas esse conforto não deve ser mal interpretado com complacência. É tão simples como isto. Os meus resultados, eu quero que sejam melhores. Eu sei que podem ser melhores. E quero ter sucesso com a equipa. Por isso, não me vou contentar com o 13º lugar e ser complacente ou feliz com isso. De modo algum”.

“Falámos”, disse ele, quando perguntado pelo Motorsport.com se tinha falado com Brown desde que surgiram as declarações nos media. “Tivemos uma conversa. Penso que por vezes nós, e eu também sou culpado disso, somos apanhados nos meios de comunicação social e nem sempre entendemos bem as coisas. Mas é claro para nós avançarmos. Acredito verdadeiramente que tenho o apoio total da equipa e que o queremos fazer juntos. Talvez eu me tenha tornado um pouco imune aos meios de comunicação social, por estar no desporto durante tanto tempo”, disse ele. “Sei que algumas coisas são retiradas do contexto. No final do dia, acho que conheço os factos entre nós e o que tenho com a equipa. Portanto, não, acho que não seja surpreendido com nada hoje em dia. O meu contrato é claro com a equipa até ao final do próximo ano. Estou totalmente empenhado e tenho certamente dado voz a isso.”