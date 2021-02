F1, Daniel Ricciardo: “Estou entusiasmado por ser um piloto da McLaren”

Daniel Ricciardo não escondeu o seu entusiasmo por finalmente vestir as cores da McLaren e começar esta época com a sua nova equipa.

O piloto australiano está determinado em dar o seu melhor nesta nova fase da sua carreira:

“É ótimo ter finalmente entrado na equipa depois do que parece ser uma eternidade desde que a confirmámos em Maio passado. Estou entusiasmado por ser um piloto da McLaren. A McLaren tem estado numa viagem fantástica nos últimos anos, e estou ansioso por ajudar a equipa a manter esta dinâmica positiva. Tenho passado as últimas semanas aqui no Reino Unido a integrar-me plenamente na equipa, para estarmos o mais preparados possível para o início da época. Fui recebido de forma calorosa por parte de todos os que e há um verdadeiro sentido de unidade e foco na fábrica, e muita excitação!

“Ao entrar nesta nova temporada de Fórmula 1, sinto-me entusiasmado e motivado para dar o meu melhor. Penso que a minha determinação em atuar só cresceu à medida que adquiri mais experiência e estou ansioso por iniciar este próximo capítulo da minha carreira”.

Ricciado recordou os momentos em que estava a decidir o contrato com a McLaren, no primeiro confinamento, na sua quinta na Austrália, com pouca rede. No seu estilo brincalhão, admitiu que foi bom estar no sossego para tomar a decisão, ele que admitiu ser fã da marca há muito tempo, sendo que o primeiro supercarro que comprou, quando estava na Red Bull, foi um McLaren. Ricciardo tem agora a oportunidade de representar as cores de um dos seus pilotos preferidos, Ayrton Senna.

