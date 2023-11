F1, Daniel Ricciardo: “estou cheio de fome e motivado, não queria ter férias…” | AutoSport

Daniel Ricciardo (AlphaTauri) teve um bom regresso em Austin, as coisas também lhe correram bem no México e no Brasil, mas em Las Vegas, o contrário, tudo correu mal. Agora, enfrente o último Grande Prémio de um ano que para si foi totalmente atípico, porque substituiu um piloto efetivo, e depois foi ele o substituído porque partiu uma mão e por fim regressou para as últimas corridas chegando ao fim do ano com vontade de não ter férias: “Em Las Vegas, só falhámos um bocadinho. Levámos o fim de semana muito a sério. Não, não houve razões extracurriculares para não termos andado bem. Fizemos uma análise pós-corrida, acho que sabemos as razões fundamentais ou as coisas que talvez tenhamos errado. Mas foi complicado. Obviamente, é uma pista nova para toda a gente, é um circuito citadino.

O problema foi mesmo o asfalto e as temperaturas. Penso que isso foi obviamente um desafio, conseguir controlar a situação e colocar os pneus a funcionar e na janela certa.

E foi aí que acabámos por ter dificuldades. Por isso, durante a corrida, nos arranques e nas partidas, senti que estávamos a patinar um pouco mais do que os outros. E isso colocou-nos muito em desvantagem” começou por dizer o australiano que sente ter boas hipóteses este fim de semana em Abu Dhabi: “Tenho. Acho que é um circuito mais convencional. Mais uma vez, espero que a velocidade que mostrámos nas minhas primeiras três corridas após o regresso possa ser exibida novamente, num circuito mais normal. Sim, por isso estou confiante”, disse Ricciardo, que faz um pequeno balanço de 2023: “Quando olho para trás, para este ano, acho que é um ano que nunca teria esperado de muitas formas.

Não esperava estar a correr este ano, quanto mais passar por tudo o resto.

Por isso, é algo com que estou definitivamente feliz. No momento em que me encontro e no que sinto, digamos, no meu coração, estou realmente feliz e estou feliz por estar aqui a correr novamente. Diria que estou cheio de fome e motivado. E sim, é provavelmente a primeira vez que não queria ter férias, queria continuar a correr e manter um pouco do fluxo. Mas a ideia de fazer uma pequena pausa e preparar-me para o próximo ano também me entusiasma”, disse o australiano.