F1, Daniel Ricciardo: “Estou a tentar reerguer-me” | AutoSport

Depois de uma caminhada feita de altos e baixos, Daniel Ricciardo tenta regressar aos bons velhos tempos. O piloto admitiu que está numa fase de reconstrução, mas garante que a sua história não está acabada.

Ricciardo reconheceu que tinha uma visão muito egoísta e que agora está diferente. Nesta fase em que se tenta reencontrar, depois de uma passagem feita de altos e baixos na Renault e de muitos baixos na McLaren, o australiano tenta encontrar o rumo certo:

“Agora vejo as coisas de um ponto de vista diferente”, disse ele ao The Athletic. “Mesmo olhando para trás, em 2018… tudo girava em torno de mim. Vejo isso em todos estes jovens pilotos. É assim que somos. Por vezes, reagi de forma demasiado egoísta a um mau fim-de-semana. Agora, estou de volta à equipa, mas diria que é um papel muito altruísta. Não tenho nenhum objetivo oculto. Não há ego. Não sou demasiado orgulhoso. Estou a tentar reerguer-me. Por vezes, não era uma boa companhia”, diz ele sobre o tempo que passou na McLaren.

“Nunca ganhei um campeonato do mundo”, disse Ricciardo. “Mas durante uma grande parte da minha carreira, pelo menos lutei por vitórias ou pódios. Sempre me considerei tão bom, se não melhor, do que todos os outros. No fundo, sei que ainda não estou acabado”.

Ainda recentemente, Christian Horner referiu que a equipa ficou surpreendida pelo nível que Ricciardo apresentou no simulador, cometendo erros que não eram habituais nele. Certas estratégias que encontrou para pilotar os carro da Renault e da McLaren descaraterizaram a pilotagem do australiano e que esse trabalho de “recuperação” está a ser feito.