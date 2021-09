F1, Daniel Ricciardo: “Esta vitória faz todos os dias maus valerem a pena” | AutoSport

Daniel Ricciardo conseguiu algo que já não acontecia desde 2018. Voltou a vencer na F1 acabando com um longo período sem vitória para si e para a sua atual equipa, a McLaren.

O piloto australiano foi colocando nas redes sociais algumas mensagens de profunda alegria pela vitória, chegando a dizer “esta vai demorar a assimilar”. No final da corrida o discurso do piloto evidenciava essa alegria, motivada por uma longa espera entre sucessos:

“Tento não ditar a felicidade da minha vida em torno do desporto, porque já passaram três anos e meio desde que ganhei, por isso seria bastante miserável a maior parte do tempo se apenas baseasse a minha felicidade em vitórias”, é citado por Motorsportweek.com. “Penso que, através de tudo isto e muito aconteceu desde Mónaco 2018, por isso estar de volta a este momento, é por isso que amamos o desporto. Faz valer a pena todos aqueles dias maus e é tão simples quanto isso. Houve muitos momentos maus este ano, mas no fundo nunca perdi a fé ou a crença. Penso que também só precisava de me afastar e ajudou ter algum tempo livre em Agosto. Penso realmente que isso ajudou este fim-de-semana a chegar a esta posição”.

“O ano inteiro tem sido mais desafiante, do que já tive antes”, explicou ele. “Obviamente que toda a gente vê. Somos um desporto internacional, por isso todos têm estado cientes de algumas das dificuldades que tive este ano. Penso que conseguir não só para ganhar, mas como equipa para conseguir um 1-2… Não sei. É uma loucura. Penso que depois de sexta-feira… que tínhamos algo este fim-de-semana. Acho que foi por isso que fiquei tão entusiasmado porque não queria desperdiçar esta oportunidade, e obviamente não tive muitas este ano, nem me coloquei nessa posição”.