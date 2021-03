F1, Daniel Ricciardo: “Esta época vai ser competitiva, mas espero dar aos fãs algo para sorrir”

Daniel Ricciardo é um piloto de topo e pode perfeitamente ter encontrado a equipa certa na altura certa para se aproximar um bom bocado mais do seu eventual regresso às vitórias. Este ano não é ainda isso o mais provável de suceder, mas pelo que se viu nos testes a McLaren começou muito bem a ligação ao motor Mercedes e, com o australiano na equipa, os homens de Woking podem ter ali o homem que precisam para chegar mais perto das equipas da frente. Nos testes, o começo foi prometedor: “Estou realmente entusiasmado com o início da época. É o início de um novo capítulo, a minha primeira corrida em ‘papaia’ e mal posso esperar para começar.

Nos meus primeiros meses em McLaren, a equipa fez-me sentir em casa num espaço de tempo tão curto. Sinto-me confiante e confortável ao entrar na nova temporada, o que é importante porque quero tirar o máximo partido do carro logo na primeira corrida.

Como equipa, aproveitámos ao máximo os testes da pré-época com algumas saídas para a pista suaves e produtivas. Foi ótimo conseguirmos dominar o MCL35M apenas nos poucos dias em que tivemos do colocar no seu ritmo. Penso, naturalmente, que demora sempre um pouco de tempo a adaptarmo-nose a um carro novo, mas estou a sentir-me preparado para chegar à pista. O Bahrein é um circuito excitante com algumas grandes zonas de travagem e muitas oportunidades de ultrapassagem. Correr ao anoitecer é sempre fixe, e traz um desafio adicional ao fim-de-semana. Esta época parece que vai ser competitiva, mas quero tentar tudo, não deixar nada em cima da mesa, dar tudo pela equipa e, esperemos, dar aos fãs algo para sorrir”.