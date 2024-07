F1, Daniel Ricciardo: “Esperava um pedido de desculpas”

Como o futuro de Sergio Perez na Red Bull continua incerto, Daniel Ricciardo é um potencial candidato para o substituir se Perez for despedido. No entanto, a corrida da Hungria não correu de feição com o que considerou serem decisões estratégicas questionáveis da sua equipa VCARB.

Enquanto Ricciardo terminou em 12º, Tsunoda terminou nos pontos em 9º. No momento em que Ricciardo precisa de provar o seu valor, não apenas contra Pérez, mas certamente com vista a uma extensão do contrato com a VCARB, a equipa acabou por não o ajudar, com opções estratégicas que não foram do agrado do australiano:

“Desiludido? Muito. A razão pela qual me fizeram ir para as boxes quando o fizeram no início foi… fizemos o mesmo que os carros com pneus macios [Ricciardo começou a corrida com médios, mas não tirou proveito da durabilidade extra]. Eles acabaram de entrar, temos a pista livre e decidimos trocar de pneus para ficar atrás deles e entramos num comboio de DRS. Tive muitas corridas que foram frustrantes e esta foi realmente uma delas. Tínhamos o ritmo e basicamente demos a corrida ao Yuki [Tsunoda], que estava à nossa frente.”

“Honestamente, estava à espera de mais. Na volta de entrada, esperava um pedido de desculpas, mas não o recebi. Então isso deixou-me ainda mais irritado”, disse Ricciardo citado pelo GPblog. “A menos que eu não tenha entendido algo, o que não me parece”.