F1: Daniel Ricciardo espera que em 2024 a Mclaren lute pelo título | AutoSport

Pode não estar a mostrar a sua melhor forma este ano, mas Daniel Ricciardo foi escolhido pela McLaren para os ajudar a dar o passo em direção ao topo da tabela classificativa. Este é o objetivo, poder lutar por títulos e vitórias em corrida. O piloto australiano confirmou que a equipa ainda tem de ultrapassar alguns obstáculos, mas prevê que em 2024 isso possa acontecer, um ano depois de terminar o seu contrato atual com a McLaren.

“Compreendo que a equipa está no caminho certo, mas ainda há alguns obstáculos a ultrapassar antes de podermos lutar pelo título mundial, dentro de cerca de dois anos. O novo túnel de vento poderá ser a última peça deste puzzle. Estou a tentar continuar a trabalhar com a McLaren para me colocar numa boa posição para 2024”.

Ricciardo, declarações ao Motorsport-total.com, afirma que preferia vencer já hoje, mas que com o passar da idade, vai ficando mais calmo e maduro, olhando para toda esta situação como um processo.

“Não me entenda mal, com certeza vou tentar! Quero toda a glória hoje, mas acho que a experiência me mostra que é um processo. Com a idade, a sabedoria e a maturidade traz um pouco mais de serenidade do que na minha juventude, quando esperava tudo do mundo e isso não acontecia, provavelmente teria tido um acesso de raiva e teria ficado louco. “