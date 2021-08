F1: Daniel Ricciardo espera que a sua 200ª corrida seja memorável | AutoSport

A F1 está de regresso à ação no próximo fim de semana, com a realização do GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. Para um dos 20 pilotos, este será um fim de semana para comemorar um marco na carreira: Daniel Ricciardo atingirá a sua 200ª corrida na F1.

Numa época de altos e baixos, Ricciardo espera que em Spa consiga atingir os seus objetivos, para tornar este um fim de semana memorável.

“É a pista perfeita para o regresso, com as secções de alta velocidade e mudanças dramáticas de elevação. Voltei a trabalhar no simulador na fábrica esta semana em preparação para o fim de semana e estou pronto para voltar ao trabalho. Este é também um fim de semana especial para mim, já que me preparo para alinhar para o meu 200º Grande Prémio. Se me tivessem dito em Silverstone em 2011, quando fiz a minha estreia, que tinha atingido os 200 grandes prémios, teria certamente ficado muito entusiasmado com isso. É realmente um marco muito fixe para atingir e do qual, definitivamente me orgulho. Vou fazer tudo o que puder para que seja um fim de semana para recordar”.

Também Andreas Seidl também espera que o marco na carreira do piloto australiano, possa ser vivido com uma boa prestação da equipa.

“Este fim-de-semana é um momento especial para Daniel e a equipa, ao celebrarmos o seu 200º grande prémio. Atingir este marco é um feito realmente significativo e prova o nível de experiência que ele adquiriu ao longo dos seus 10 anos de carreira. Junta-se a um clube de pilotos de elite ao chegar ao 200º grande prémio e esperamos celebrar o fim de semana com ele”.