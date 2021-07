F1: Daniel Ricciardo espera beneficiar com corridas sprint de qualificação | AutoSport

As coisas não estão a correr tão bem para Daniel Ricciardo como seria de esperar. No entanto, se em qualificação e corrida parece não ter ritmo, o australiano tem conseguido boas largadas nas corridas. É com isso em mente, que Ricciardo espera poder beneficiar no novo conceito das corridas de sprint de qualificação.

O piloto da McLaren diz que vai abordar o novo formato como uma corrida normal e tentar começar mais à frente na corrida de domingo, sem ter de arriscar tanto.

“Da forma como foram as minhas partidas, nas últimas três corridas, penso que consegui no mínimo dois lugares em cada primeira volta”, explicou Ricciardo ao motorsport.com. “Portanto, na verdade a sprint de qualificação significa, que provavelmente vou começar mais acima na grelha de partida no domingo! Portanto, estou feliz por ter duas partidas. Penso que tem de se tratar como uma corrida. Se se for complacente, então em última análise vais começar no domingo mais atrás, e vais correr todos os riscos no domingo, e talvez arriscar perder a asa da frente. Por isso, diria agora mesmo que a mentalidade será uma abordagem normal, tentar atacar quando possível e aproveitar ao máximo”.