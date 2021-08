F1, Daniel Ricciardo: ” Época mais dura da minha carreira” | AutoSport

Não tem sido uma época fácil para Daniel Ricciardo, muito longe das prestações que se esperavam dele. O australiano admitiu que tem sido a época mais dura da sua carreira na F1.

A mudança para a McLaren não está a correr como Ricciardo previa. A adaptação ao monolugar da sua equipa não está a correr como esperava e o #3 está ainda longe do que já fez em pista tendo menos de metade dos pontos do seu colega de equipa, Lando Norris.

“Tem sido a época mais difícil”, disse ele ao Speedcafe quando lhe perguntaram se esta temporada tem sido a mais dura na F1. “Acho que é a primeira vez que me parece consistentemente difícil. Com certeza que ao longo dos anos tive fins-de-semana maus, ou até dois seguidos, mas depois, de certa forma, consegui melhorar onde eu senti que tinha corrido mal, ou menos bem. Penso que por vezes também, temos de perceber e lembrar que eu estou no nível de elite do desporto. Não é suposto ser fácil. Portanto, sim, estou a ter dificuldades, mais do que antes, mas provavelmente acontece por uma razão. Estou contra os melhores, por isso só tenho de melhorar e resolver esta situação”.