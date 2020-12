F1: Daniel Ricciardo em reunião “produtiva” para discutir cobertura televisiva

Após o Grande Prémio do Bahrein e o acidente aparatoso de Romain Grosjean, Daniel Ricciardo deixou duras críticas à cobertura televisiva do acidente do piloto francês, no momento em que a corrida estava suspensa, com os pilotos no pitlane (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS).

Prontamente a Fórmula 1 mostrou-se disponível para falar com o piloto da Renault e Ricciardo esteve reunido com a diretora de marketing e comunicações, Ellie Norman.

“Consegui falar com a Ellie na quinta-feira. Eles queriam que fosse no domingo, mas havia muita coisa a acontecer. Foi uma conversa de meia hora e acho que foi produtiva. Acho que ela percebeu e aceitou as minhas preocupações. Ela tentou ouvir e aprender para tentar com que as coisas fossem diferentes. Mas, também ouvi as razões pela qual a transmissão foi o que foi”, afirmou Ricciardo.

“Há sempre algo a retirar das situações. Por exemplos, e alguns operadores fazem isso, que é ter um aviso de “Vamos passar imagens mais gráficas” e assim tens tempo de tirar as crianças da frente da televisão”, concluiu o piloto australiano.