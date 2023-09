F1: Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda deverão continuar na AlphaTauri em 2024 | AutoSport

O mercado de pilotos perdeu fulgor depois da confirmação da dupla de pilotos da Alfa Romeo/Sauber para 2024, uma vez que houve muita especulação sobre o lugar que será agora mantido por Zhou Guanyu. Por enquanto, a AlphaTauri ainda não desvendou os seus dois pilotos para a próxima temporada, assim como ainda não houve uma confirmação oficial por parte da Williams. No entanto, nada deverá mudar em ambas as estruturas, levando a que alguns nomes mais falados ultimamente, continuarão do lado de fora da grelha de partida da Fórmula 1.

Ainda no circuito de Marina Bay, Peter Bayer, diretor executivo da AlphaTauri, afirmou que a decisão poderia acontecer nos “próximos dias”. Levantando a possibilidade disso acontecer no Japão, é expectável que a equipa confirme a continuidade de Yuki Tsunoda, assim como a de Daniel Ricciardo, colocando de fora da equação para piloto principal Liam Lawson, que conquistou os seus primeiros pontos na Fórmula 1 no fim de semana passado. O piloto neozelandês deverá ser piloto de reserva na Red Bull, enquanto alguns rumores dão conta da passagem de Ayumu Iwasa, piloto da Red Bull Junior Team, para a Super Fórmula do Japão em 2024.

Quanto à Williams, a escolha também deverá recair pela manutenção da atual dupla, retirando espaço a Mick Schumacher, um dos pilotos mais falados para um dos lugares da equipa de Grove, e até mesmo de Felipe Drugovich. Houve alguma especulação sobre o piloto brasileiro, campeão da Fórmula 2 em 2022, falando-se da possível desvinculação da Aston Martin para poder ocupar um posto na Williams. Tal não deverá ocorrer, com Drugovich a manter o posto de piloto de reserva da estrutura de Silverstone ao mesmo tempo que poderá competir no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E.

Schumacher, como demos conta anteriormente, pode ser opção para o programa da Alpine no Campeonato do Mundo de Resistência.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool