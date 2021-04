F1, Daniel Ricciardo: ” É mais fácil agora eu e o Max Verstappen sermos amigos”

A relação entre Daniel Ricciardo e Max Verstappen nos tempos da Red Bull nem sempre foi a melhor. Por um lado tínhamos o piloto da casa, estabelecido, que tinha “expulsado” o menino de ouro, tetracampeão do mundo e do outro lado tínhamos a revelação, a nova esperança da equipa para o futuro. Foi uma relação de altos e baixos e apesar de perante o público termos sempre visto sorrisos, alguns episódios deixaram claro que a relação nem sempre foi positiva.

Ricciardo explicou que agora é mais fácil ter uma relação de amizade com Verstappen:“Penso que agora é mais fácil para mim e para o Max sermos amigos, por duas razões. Penso que uma é que obviamente não estamos em competição directa – não estamos a tentar basicamente acabar com as carreiras um do outro”! disse Ricciardo com um largo sorriso na cara “O segundo ponto é que penso – quero dizer, claro que ganhei corridas com ele como colega de equipa e consegui poles, por isso penso que ele sempre soube que eu era rápido e me respeitava – mas agora, desde que parti, os outros pilotos passaram por lá e ele ter colegas de equipa diferentes, penso que provavelmente aumentou ainda mais o seu respeito por mim. Quer dizer, nunca nos odiámos um ao outro, só queríamos acabar com as carreiras um do outro! É tão simples como isso”.