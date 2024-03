F1, Daniel Ricciardo e as críticas ao seu desempenho: “Foram apenas duas corridas” | AutoSport

Daniel Ricciardo é um dos pilotos da grelha de Fórmula 1 que está mais sob pressão, apenas duas provas depois de começar a temporada de 2024, tendo sido criticado pelos seus desempenhos. No entanto, o piloto australiano quer usar a corrida em casa como ponto de partida para uma fase diferente.

Helmut Marko escreveu numa coluna de opinião no Speedweek que espera que o australiano consiga melhores resultados nas próximas provas, tendo em conta o seu complicado início de temporada em comparação com Yuki Tsunoda. Depois disso, foi a vez do seu compatriota e campeão do Mundo de F1 em 1980, Alan Jones, a afirmar que os melhores dias de Ricciardo já passaram. Também Liam Lawson, que substituiu o australiano em 2023 devido a lesão, e Eddie Jordan questionaram os recentes desempenhos de Daniel Ricciardo.

À chegada ao seu país, para disputar o Grande Prémio que tem lugar no próximo fim de semana em Melbourne, Ricciardo disse ao 10 News First, que não sente que tem que provar nada, reforçando que “o início do ano tem sido estável, diria mesmo lento, mas foram apenas duas corridas. Espero que a época comece agora, com o pé direito em Melbourne”.

A uma outra publicação local, o piloto australiano da RB salientou que só está focado no seu desempenho para fazer regressar o seu “antigo eu”, sem pensar no que poderá acontecer ao seu futuro na Fórmula 1.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA