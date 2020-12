F1: Daniel Ricciardo e a história do falso-positivo

Daniel Ricciardo apanhou um susto ao testar positivo para a Covid-19, mas a história acabou bem por acabou por se revelar um falso-positivo.

Até aqui apenas três pilotos testaram positivo para a Covid-19. Sergio Pérez, Lance Stroll e Lewis Hamilton, e durante alguma tempo, Daniel Ricciardo pensou que também ele estava infetado. Tudo sucedeu entre as corridas de Itália e Rússia: “Acordei às seis horas da manhã com essa notícia. Houve um pouco de pânico e percebi que tinha de ser testado novamente”, disse no Racer.com. Contudo, acabou por ser um falso alarme e o outro teste foi negativo. “Fui-me tornando cada vez mais disciplinado com o isolamento, estava a ser muito cuidadoso, por isso fiquei bastante surpreendido”, disse.