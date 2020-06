F1, Daniel Ricciardo: “Dez corridas é o suficiente para termos um campeão”

O piloto da Renault, Daniel Ricciardo, diz que uma temporada limitada a dez Grandes Prémios é o suficiente para que se coroe um campeão. De momento, oito Grandes Prémios estão aprovados, mas a Fórmula 1 continua a tentar fazer mais, seja na Europa ou fora dela.

No podcast In The Fast Lane, Ricciardo expôs: “Se conseguirmos fazer dez ou mais corridas, para mim, é suficiente para descobrir um campeão. Apesar do ambiente no paddock ser diferente, estamos a correr, os pilotos e os carros. Para mim, a competição não vai mudar”.