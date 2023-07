F1: Daniel Ricciardo deverá substituir Nyck de Vries | AutoSport

Apesar de ainda não haver confirmação oficial, Nyck de Vries deverá estar mesmo de saída da Alpha Tauri. O piloto neerlandês não conseguiu convencer as chefias da Red Bull e deverá ser dispensado imediatamente. Daniel Ricciardo é agora o nome mais referido para entrar na Alpha Tauri no GP da Hungria.

Segundo várias fontes, Ricciardo, que está hoje a testar em Silverstone, é a escolha para substituir Nyck de Vries. O piloto australiano regressou este ano à Red Bull, depois de ter perdido o lugar na McLaren para Oscar Piastri e vinha a trabalhar como piloto de reserva e piloto de testes. A potencial saída de de Vries era vista como uma oportunidade para nomes como Liam Lawson ou até Ayumu Iwasa, referidos por Helmut Marko, se estrearem na F1. Mas com a Alpha Tauri em apuros e no último lugar da tabela, as chefias da Red Bull terão optado por um nome mais experiente, que pode trazer melhorias imediatas. Pode ser assim o regresso de Ricciardo à F1 a tempo inteiro, mais cedo do que se previa, com o regresso a poder acontecer já na Hungria.