F1: Daniel Ricciardo deixa elogios a Lewis Hamilton

Daniel Ricciardo é conhecido por dar a sua opinião, sem grandes subterfúgios. O australiano é genuíno na sua postura e no seu discurso, tendo elogiado recentemente Lewis Hamilton.

Hamilton tornou-se inevitavelmente na referência da F1, dada a sua hegemonia nos últimos anos. É também inevitável que os grandes campeões tenham também uma grande legião de detratores. É normal e acontece em qualquer desporto que desperta paixões. Daniel Ricciardo acredita que Hamilton merece mais crédito pelo que faz:

“Muitas pessoas não dão a Lewis o devido crédito, e embora ele tenha tido o melhor carro nos últimos anos e talvez tenha sido mais fácil para ele do que outros, os seus colegas de equipa também tiveram o melhor carro, e ele saiu por cima”, Ricciardo ao Sydney Morning Herald.

“Posso entender um pouco do que o Lewis passa porque lutei por vitórias, mas não consigo entender tudo – não estive em Abu Dhabi na última corrida com o título em jogo e ele, na maioria das vezes ele sai por cima. Lidar com esse tipo de pressão constante, por si só, faz dele um alguém com um caráter forte. Eu respeito-o a 100%, e não se pode tirar isso dele. “

O novo companheiro de equipa de Ricciardo na Renault, Esteban Ocon, também elogiou Hamilton, com quem trabalhou na Mercedes:

“As pessoas dizem ‘ele não trabalha tanto’ ‘, mas não é verdade”, disse Ocon. “Lewis tem uma vida muito cheia, mas ele usa muito do seu tempo para trabalhar. Embora isso pareça fácil, na F1 é difícil voltar e ter o foco certo, e ele faz isso de maneira brilhante. O que foi impressionante de ver é que ele consegue fazer tudo num nível tão alto e, na pista, ele é um animal.”