F1: Daniel Ricciardo deixa aviso a Esteban Ocon

Daniel Ricciardo deixou um aviso a Esteban Ocon. O francês teve uma relação difícil com o seu anterior colega de equipa, mas o australiano quer evitar esse tipo de problemas.

Para Ricciardo, este não é o tempo de lutas internas e é preciso colaboração para que a Renault consiga chegar o mais depressa possivel aos lugares cimeiros:

“Ele teve problemas com o [Sergio] Pérez, problemas com o Max [Verstappen] … nós, ele e eu, precisamos entender que ainda não estamos na luta por vitórias, portanto, estarmos a arrancar a cabeça um do outro não é o caminho que precisamos seguir. ”, Disse o australiano ao The Age. “Temos que ser inteligentes e ajudar a equipa. Não tenho intenção de fazer outra coisa senão isso.“

Ricciardo acha que a chegada de Ocon à Renault é semelhante a quando Verstappen se juntou a ele na Red Bull em 2016. Ricciardo está determinado em garantir que fica à frente do francês.

“Vi como foi na Red Bull quando Max entrou, então não é novidade para mim”, disse ele. “Sei que se ele começa a levar a melhor, isso se torna a narrativa, mas não estou preocupado. Até que ele comece ficar à frente, eu tenho todas as oportunidades de levar a melhor, então farei o que puder para garantir que tal aconteça . “