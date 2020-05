F1: Daniel Ricciardo deixa a Renault e ruma à McLaren

Em apenas dois dias, e apesar do confinamento resultante da pandemia de Covid-19, a Silly Season da Fórmula 1 ‘rebentou’ e a notícia de ontem que dava conta da saída de Sebastian Vettel da Ferrari, resultou num conjunto de mudanças de peças desde por vezes complexo xadrez da F1.



Vettel sai da Ferrari, Carlos Sainz está perto de ser confirmado na Scuderia ao lado de Charles Leclerc, e o lugar que o espanhol deixa em aberto na McLaren será ocupado por Daniel Ricciardo, que está de saída da Renault.

Há algum tempo se sabia que dificilmente Riccardo ficaria na Renault, embora essa se mantivesse uma hipótese caso faltassem alternativas, mas o australiano encerra agora o ‘falhado’ (até este momento) projeto Renault, que em teoria ainda tem uma época pela frente.



É no mínimo curioso que antes da época de 2020 começar, Vettel seja anunciado estar de saída da Ferrari, Ricciardo da Renault e provavelmente, Sainz será confirmado na Ferrari dentro em breve em anúncios que em condições normais se fariam no fim da época ou pelo menos muito perto de… a não ser, que saibam mais do que nós, e não vá haver F1 em 2020!

“Assinar com o Daniel é mais um passo em frente no nosso plano a longo prazo e trará uma nova emocionante dimensão à equipa. Esta é uma boa notícia para a nossa equipa, parceiros e, claro, para os nossos adeptos. Também quero prestar um homenagem ao Carlos (Sainz) pelo excelente trabalho que tem vindo a fazer pela McLaren ao ajudar o nosso plano de recuperação de desempenho. Ele é um verdadeiro jogador de equipa e desejamos-lhe o melhor para o seu futuro depois da McLaren”, disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing.

No meio disto tudo, a Renault, que continua a ter como objetivo voltar à frente do do plantel sofre agora um revés, sem um piloto de ponta, a não ser que tenham alguma forte carta na manga e essas ‘cartas’ podem ser tanto Sebastian Vettel como Fernando Alonso. Ou seja, se um dos dois for confirmado, não perde nada.