F1: Daniel Ricciardo defende que Portimão deve ser exemplo

Daniel Ricciardo deendeu que o traçado de Portimão deve ser um exemplo para outras pistas, afim de melhorar o espetáculo.

O GP de Portugal, foi um dos mais animados do ano, muito graças ao traçado da pista portuguesa, ao seu asfalto e às condições meteorológicas. Daniel Ricciardo acredita mesmo que o traçado, com uma curva rápida antes da reta da meta deveria ser exemplo para outras pistas:

“Eu diria que um dos fatores é a alta velocidade na última curva”, disse o piloto da Renault. “Isso realmente dá a hipótese de apanhar o cone de aspiração desde o início: é um pouco como Mugello. É uma última curva bastante rápida e podes apanhar o cone muito mais cedo. Quando olhamos para Barcelona e aceleramos para sair ultima chicane, há aquele efeito concertina em que sabemos que o carro da frente ganha vantagem só na tração. Quando apanhamos o cone, já estamos a meio da reta, é tarde demais. Acho que uma curva de alta velocidade antes da reta ajuda muito.

Ricciardo diz que a lição de Portimão é que ele gostaria de ver Barcelona voltar à sua configuração original de uma curva final de alta velocidade.

A chicane que se utiliza atualmente foi introduzida em 2007, com o objetivo de tentar ajudar nas ultrapassagens. Na altura, sentiu-se que fazer uma curva lenta como uma chicane antes da longa recta, seguida de outra curva apertada, era o caminho certo a seguir. No entanto, Ricciardo sugere que, com a atual geração de carros, pode ser melhor ter uma curva de alta velocidade antes das retas:

“Adoraria regressar ao antigo circuito [de Barcelona] com aquele antigo último sector”, acrescentou. “Acho que as ultrapassagens mudariam dramaticamente nessa pista, então espero que possamos fazer isso acontecer.”