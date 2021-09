F1: Daniel Ricciardo defende Max Verstappen | AutoSport

Daniel Ricciardo defendeu Max Verstappen, depois de Lewis Hamilton ter ficado pouco impressionado pela atitude do neerlandês após o incidente em Monza.

Hamilton afirmou ter ficado surpreendido por Verstappen não ter parado e verificado a situação do seu adversário após o acidente. Ricciardo, que foi colega de equipa de Verstappen e com quem tem uma boa relação acredita que se o piloto da Red Bull visse algum problema com Hamilton, certamente teria ajudado:

“Eu conheço o Max, fomos companheiros de equipa durante alguns anos. Ele é muito competitivo e muito focado na pista. Do meu ponto de vista, talvez ele ainda tivesse alguma frustração de Silverstone. É por isso que ele acabou de ir embora. Vi Max sair da pista, parar e olhar em volta, e penso que nessa altura Lewis estava a tentar colocar o carro de volta na pista. Não quero dizer muito, mas talvez Verstappen tenha visto isso e pensado ´Está bem, Hamilton está bem´, mas realmente não sei”.

“Se passarmos por um acidente e virmos que o outro piloto ficou ferido, tenho a certeza absoluta de que todos tentarão ajudar. Não creio que o que Max fez tenha sido estúpido, ele viu uma oportunidade e tentou, mas não foi obviamente a melhor [manobra]”.