F1: Daniel Ricciardo de olho na Indy e em Bathurst

Zak Brown é apologista de que os pilotos devem competir noutras categorias e não só na F1. Daniel Ricciardo gosta dessa abordagem e já admitiu que gostava de experimentar as sensações de um Indycar e de um Supercar em Bathurst.

“Tenho de perguntar ao Zak. Preciso – mesmo que não faça a corrida – de conduzir um Supercarro em Bathurst. Quer seja um teste privado, ou a corrida propriamente dita, tenho de o fazer. E penso que agora tenho uma boa oportunidade com Zak como amigo e chefe. Ele está interessado em tentar levar-nos para os outras competições nos Estados Unidos, como os IndyCars. Portanto, há muito a fazer”.

Ricciardo não estaria disposto a fazer o que Fernando Alonso fez no passado e perder uma jornada de F1 para correr noutra categoria, pelo que a prova de 12 horas de Bathurst, que normalmente tem lugar em Fevereiro, parece ser uma possibilidade maior.“Quando assinei com ele [Brown], durante a fase inicial do ano passado, tivemos estas conversas e ele disse-me: “Devemos conseguir que faças as 12 Horas de Bathurst”, acrescentou ele. “Se ele me perguntasse e funcionasse logisticamente, eu diria que sim”.