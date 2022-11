F1, Daniel Ricciardo: contrato com Red Bull em “breve, a não ser que algo louco aconteça” | AutoSport

Terminada a corrida de Abu Dhabi, termina também o contrato com Daniel Ricciardo com a McLaren, entrando o piloto australiano num ano sabático, espera regressar à Fórmula 1 em 2024, mas entretanto deverá chegar a acordo com a Red Bull para 2023, devendo ser um dos pilotos que a estrutura utiliza em certos eventos.

A época terminou com o nono lugar na derradeira corrida do ano, algo que Ricciardo apreciou. “Fico contente por terminar assim a época. Se tivesse sido na semana passada, com o acidente na volta 1, teria ficado triste. Ver a bandeira de xadrez, terminar nos pontos e segurar o Vettel, foi bom – uma última batalha com ele – sinto-me mais realizado”, confessou.

Para já Ricciardo quer regressar à “Austrália e descansar a sério”, para depois poder regressar à Fórmula 1. Para 2023 deverá regressar à Red Bull – anunciado por Helmut Marko ainda sem o contrato estar assinado – confirmando que um acordo entre as partes está “para breve, a não ser que algo louco aconteça”.