F1: Daniel Ricciardo continua a gostar do formato das corridas sprint | AutoSport

A última corrida sprint, na Áustria, foi algo morna, com o vencedor encontrado logo nas primeiras voltas e sem grande história do meio para a frente. No entanto, Daniel Ricciardo continua a gostar do formato, considerando que é uma boa mudanças:

Eu gosto. A sexta-feira é um pouco mais divertida para um piloto. E também, já o disse algumas vezes, mas quando se faz isto há 10 anos, penso que quando há algo por que lutar todos os dias, mantém o fim-de-semana um pouco mais interessante e há mais propósito, a cada sessão. Não se tem o luxo de duas horas na sexta-feira para afinar o carro, depois temos outra sessão de sábado de manhã. Há muita pressão sobre todos. Acho que essa confusão é boa. Acho que também é um refrescante. Deveremos ter mais no próximo ano, por isso estou bem com isso. E também acho que as corridas, sempre que as luzes se apagam, é quando a adrenalina é a mais alta”.