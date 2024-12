F1: Daniel Ricciardo considerado favorito a lugar na Cadillac

Daniel Ricciardo está a ser apontado como um dos principais candidatos para a equipa de Fórmula 1 da Cadillac em 2026.

Depois de ter sido substituído por Liam Lawson na RB após o Grande Prémio de Singapura, Ricciardo enfrenta outro hiato na F1 em 2025. No entanto, a chegada da equipa Cadillac da General Motors oferece novas oportunidades para pilotos experientes como ele. Segundo o jornal Bild, Ricciardo é um dos favoritos para a nova estrutura.

A experiência de Ricciardo (257 Grandes Prémios, 8 vitórias) e a sua popularidade, especialmente na América do Norte devido à sua presença no Drive to Survive, fazem dele um forte trunfo de marketing.

Embora a Cadillac não tenha confirmado qualquer alinhamento de pilotos, várias entidades do desporto automóvel estão a competir pelos serviços de Ricciardo. A Toyota está alegadamente a oferecer 10 milhões de dólares para o envolver na NASCAR e na Supercars, e o projeto Genesis Hypercar (previsto para 2026) também está interessado. No entanto, não foram confirmadas quaisquer conversações oficiais com a Cadillac.